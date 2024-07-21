Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timleri tarafından 20 Temmuz 2024 günü 17.00-19.00 saatleri arasında tüm ilçelerde eş zamanlı olarak "Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi" maksadıyla hız denetimi gerçekleştirildi. 8 Trafik Jandarması timi ve 24 personel ile yapılan özel trafik denetiminde: 688 araç kontrol edildi, 4 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı.

Denetim yapılan tüm sürücü ve yolculara, kazaların en büyük nedeninin hız olduğu belirtilerek hız kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Trafik kazalarının önlenebilmesi maksadıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının önlenebilmesi ve azaltılabilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek.