Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Zehir Tacirlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda 13 Kasım 2023 Tarihinde il genelindeki 25 adres ve 46 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonel Faaliyetler Kapsamında İlde Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti İle Uyuşturucu Madde Kullanma Suçlarına Yönelik Yapılan Operasyonlarda 45 Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Yapıldı Ve 7 Şüpheli Tutuklandı.

Bu Operasyonlarda Toplamda 219 Gram kubar Esrar, 103 Gram Metamfetamin, 10 Gram Bonzai, 8 Gram eroin maddesi, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı Ele Geçirildi.

