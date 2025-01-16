Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Astronomi Gözlem Şenliği kapsamında, 14 Ocak 2025 Salı akşamı Yedikuyular bölgesinde gökyüzü meraklıları unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlikte, alanında uzman isimler ve astronomi tutkunu öğrenciler bir araya gelerek bilim dolu bir gece geçirdi.

KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin TOROĞLU, “Türk Bilim İnsanlarının Astronomiye Katkıları” konulu söyleşisiyle etkinliğe değer kattı.

Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi’nden Dr. Nurullah KILINÇ ve Fen Bilgisi Öğretmeni Durmuş ARSLAN, 12 Şubat Bilim ve Sanat Merkezi’nden Mehmet CEYHAN, TOBB Fen Lisesi’nden Coğrafya Öğretmeni Gamze METİN ve Fizik Öğretmeni Ali SÜNBÜL, “Temel Astronomi Bilgileri” konulu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca, TOBB Fen Lisesi’nden astronomi meraklısı 21 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit DEMİRTAŞ, Şube Müdürleri Kemal KÖSEKUL, Ali KAYA, Soner AKPINAR ve Ar-Ge birimi öğretmenleri de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte katılımcılar, teleskoplarla Ay, Mars, Satürn ve Venüs gözlemi yapmanın keyfini yaşadı. VR sanal gözlüklerle güneş sistemi temalı bir video izleyen katılımcılar, astronomi temalı bilgi yarışmasıyla hem eğlendi hem de öğrendi. Gözlem şenliğinde çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik sonunda tüm katılımcılara hediyeler ve Katılım Belgesi takdim edildi.

Astronomi Gözlem Şenliği, bilim, gökyüzü ve eğlencenin harmanlandığı bir akşam olarak hafızalara kazındı.