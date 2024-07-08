Müftülüğün sunduğu bu hizmet, vatandaşların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırarak, zaman ve emek tasarrufu sağlıyor.

Evlilik hazırlığında olan çiftler, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ‘ne başvurarak hem dini hem de resmi nikâhlarını aynı anda kıyabiliyor.

Bu hizmet, toplumda büyük takdir toplarken, çiftlerin hayatlarının en özel günlerinden biri olan nikâh törenlerinin daha anlamlı ve unutulmaz hale gelmesini sağlıyor.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, bu hizmetin amacının vatandaşların nikâh işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlamalarını sağlamak olduğunu belirterek, nikâh işlemlerinin tek bir yerde yapılmasının, çiftlerin yaşadığı stresi azaltarak, nikâh sürecinin daha huzurlu geçmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Hem dini hem de resmi nikâhlarını Kahramanmaraş İl Müftülüğünde kıyan çiftler ise en mutlu günlerini daha mutlu hale getiren herkese teşekkür etti.