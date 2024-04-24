Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Kutsal Topraklara Hacı Adaylarını Hazırlamak Amacıyla Bilgilendirme Semineri Düzenledi. Seminer, İl Müftülüğü Ekipleri Tarafından Verilen Bilgilerle Dolu Bir Programla Gerçekleşti.

Hac İbadetini Yerine Getirecek Olan Ve Kutsal Topraklara Gitmek İçin Hazırlık Yapan Vatandaşlar, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ‘nün Organize Ettiği Seminerde, Hac İbadetinin Önemi, Nasıl Yerine Getirileceği, Kutsal Topraklarda Yapılacak Ziyaretler Ve Tavaf Gibi Detaylar Hakkında Bilgi Edindiler.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Seminerin Hacı Adayları İçin Önemli Bir Adım Olduğunu Belirterek, Şu İfadelere Yer Verdi.

Seminer, Katılımcıların Sorularını Da Yanıtlamak Ve Eksiksiz Bir Hazırlık Yapmalarını Sağlamak Amacıyla İnteraktif Bir Şekilde Gerçekleştirildi. Hacı Adayları, Seminer Sonunda Daha Bilinçli Ve Hazır Bir Şekilde Kutsal Topraklara Gitme Yolunda Adım Attılar.