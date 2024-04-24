Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M. K. idaresindeki motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda "U" dönüşü yapmaya çalışan Y.T.P. yönetimdeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt