Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, evlerinin önündeki ahırda ölü olarak bulundu,

Edinilen bilgilere göre Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde yaşayan Sultan A. isimli kızlarını bulamayan aile, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama çalışmalarını başlattı

Yapılan aramalar sırasında küçük kız, evlerinin ahırında cansız olarak bulundu. 4 yaşındaki kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi için gönderildi. Ölüm sebebi ve öncesinde yaşananlar, yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.