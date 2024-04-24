23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Temsili Olarak Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlük Koltuğuna Oturan Emine Kazan, Arkadaşları İçin Üniversite Bünyesinde Çocuk Akademisi Kurulmasını Talep Etti. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kiü) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Sultan Bayazıt İlkokulu 3/B Sınıfı Öğrencisi Emine Kazan’a makam koltuğunu devretti.

Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getiren Prof. Dr. Bakan Tüm Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Tebrik Etti.

Ardından Rektörlük Makamına Oturan Kazan, Rektör Bakan’a Teşekkür Ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını Kutluyorum” İfadelerini Kullandı.

Kiü’nün Minik Rektörü Kazan Daha Sonra Kiü Genel Sekreteri Cemil Toktay’a Talimatlar Vererek, Kiü Bünyesinde Çocuk Akademisi Kurulmasını, Turizm Fakültesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Arkadaşları İçin Pasta Eğitimi Verilmesini, Çizgi Film Ve Animasyon Yapılmasın Ve İstedi.

Kiü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan’ın Da Eşlik Ettiği Ziyaretin Anısına, Hediye Takdiminde Bulunan Rektör Bakan, 23 Nisan Rektörü Emine’yi Makam Aracı Togg İle Uğurladı.