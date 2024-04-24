Kahramanmaraş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gönüllülük Ekibi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, Okul Öncesi Ana Bilim Dalı ve Üniversite Engelli Öğrenci Birimi'nin de katkılarıyla engelsiz ritim ve dans gösterisi sahnelendi.

KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezinde düzenlenen gösteri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen program çeşitli gösterilerle devam etti.

Düzenlenen programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve davetliler katıldı.

Bu etkinlik, çocukların özel günlerini kutlamanın yanı sıra, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir. Ritim ve dans gösterisi, engelli ve engelsiz bireylerin bir araya gelerek eşsiz bir performans sergilemesine olanak tanıdı.