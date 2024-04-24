Daha Önce Birçok Kurumda Görev Alan Ve Şehrin Başarılı İsimlerinden Biri Olan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Mehmet Nuri Üçdal Özel Markasi Hastanesinde Hasat Kabulüne Başladı.

Opr. Dr. Mehmet Nuri Üçdal Özel Markası Hastanesinde hasta kabulüne başladığını ve hastalarına kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Özel Markası Hastanesi hastanesi, sağlık alanında yenilikçi yaklaşımı ve tecrübeli kadrosuyla bölgenin önde gelen sağlık kuruluşları arasında yer almaya devam ediyor.

