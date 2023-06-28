Sözlükte “Yaklaşmak, Allah'a Yakınlık Sağlamaya Vesile Olan Şey” Anlamına Gelen Kurban Tüm Müslüman Alemi İçin Oldukça Değerli ve Önemli Bir İbadet.

Hz. Peygamber’in Birçok Hadisinde Hali Vakti Yerinde Olanların Kurban Kesmesi Emredilmiş veya Tavsiye Edilmiş, Hatta “Kim İmkânı Olduğu Halde Kurban Kesmezse Bizim Mescidimize Yaklaşmasın” Demiştir.

Kurban Bayramı dolayasıyla kurban ibadetinin mahiyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş il müftüsü Mustafa tekin, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

