Kahramanmaraş’ın Çatı Kuruluşu Olan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odasının Daveti İle Filistin/Cenin Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Duqan H.M. Abubaker Ve Oda Üyeleri Bir Dizi Ziyaret Ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Geldi.

Filistin/Cenin Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Abubaker Ve Oda Üyeleri KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Öncülüğünde Kahramanmaraş’ın Büyük Tekstil Firmaları Başta Olmak Üzere Çeşitli Sektörlerden İşletmeleri Ziyaret Ederek Yetkililerden Bilgiler Aldı.

Tek Tek Bütün Üretim Süreçlerini İnceleyen Heyet İş İnsanları İle Görüş Alışverişinde Bulunarak Karşılıklı Ticaret Yapabileceklerini Konuştu.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Filistin/Cenin Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Duqan H.M. Abubaker Kendilerini Misafir Ederek İşletmelerini Açan İş İnsanlarına Teşekkür Etti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Bu Tür Ziyaretlerle Ülkeler Arası İş Birliğinin Daha Da Pekişerek Karşılıklı Ticaretin Hızlandığına Dikkat Çekti.