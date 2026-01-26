Takımların Durumu

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Kahramanmaraş İstiklal, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip iLab Basketbol ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle kritik bir avantaj yakalamak istiyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kahramanmaraş İstiklal ile iLab Basketbol arasındaki karşılaşma, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.

Maç Hangi Kanalda?

Mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, hem yayıncı kanal hem de mücadele gücü yüksek iki takım nedeniyle haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.