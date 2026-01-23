Sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, kendi sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular hafta boyunca bu zorlu maçın hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürürken, şehirde karşılaşma öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor.

Rakip Deplasmanda Sürpriz Peşinde

1461 Trabzon FK ise Kahramanmaraş deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Deplasman maçlarında dirençli oyunuyla bilinen Karadeniz temsilcisi, kontrollü ve disiplinli bir futbol anlayışıyla sahada olacak.

Takımların Ligdeki Durumu

Ev sahibi Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde geride kalan 19 haftada topladığı 41 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alıyor ve zirve mücadelesini sürdürüyor. Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise 19 maç sonunda topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

İleri Bir Tarihe Ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor ile 1461 Trabzonspor FK'nin bugün AKDO Park'ta yapılması planlanan karşılaşması Kahramanmaraş'ta etkili olan kar muhalefetinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Maç Ne Zaman Yapılacak?

KCT 1461 Trabzon FK ile oynanması planlanan karşılaşma, müsabaka hakemleri tarafından yapılan saha ve koşul kontrollerinin ardından iptal edildi. Karşılaşmaya ilişkin nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek olup gelişmeler doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Maçın ne zaman yapılacağı bilgisi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.