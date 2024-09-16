İlk haftada Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yenerek üç puanla lige giriş yapan Kahramanmaraş ekibi, ikinci haftada da üstün performansıyla dikkat çekti.

Tuncaspor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, 7. dakikada Tolunay Yurtseven’in golüyle öne geçti.

Yurtseven’in attığı erken gol, takımın moralini artırdı ve oyunda kontrolü ele geçirmelerini sağladı.

İlk yarının son dakikalarında Kerem Kaya’nın 45+3’te kaydettiği ikinci golle Kahramanmaraş İstiklalspor farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda bulduğu iki golle rahatlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, maçın ikinci yarısında savunma disiplinini elden bırakmadı.

Edirnespor’un ataklarına karşı dikkatli bir oyun sergileyen konuk ekip, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

Kahramanmaraş İstiklalspor, bu galibiyetle ligdeki ikinci maçını da kazanarak sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

İlk hafta Ağrı 1970 Spor’u 1-0 mağlup eden takım, böylece iki haftada altı puan toplamış oldu.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un bu galibiyetleri, takımın zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Hem savunmada hem hücumda sergiledikleri performans, taraftarların gelecek haftalar için umutlarını artırdı.

İstiklalspor’un hedefi, bu formu sürdürülebilir kılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek.

Editör: Yunus Firdevsoğlu