TFF 3. Lig Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, şehrimizin gururu Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, play-off ilk turunun ilk ayağında deplasmanda Kırıkkale temsilcisine karşı 2-1’lik bir yenilgi aldı. Ancak alınan bu skor, umutları tüketmiş değil. Temsilcimiz, ev sahibi avantajını kullanarak rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Peki, Kahramanmaraş İstiklalspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Cevap şöyle: Rövanş karşılaşması 9 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te, Kahramanmaraş Merkez Spor Sahası’nda oynanacak. Taraftarlar, bu kritik mücadelede takımlarına destek olmak için tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor – Kırıkkale maçı hangi kanalda? Canlı yayın var mı?

Şu an için karşılaşmanın canlı yayın bilgisi netleşmiş değil. Ancak yayıncı kuruluş veya yayın platformu belli olduğunda detaylar bu haber üzerinden güncellenecektir. “Kahramanmaraş İstiklalspor maçı canlı izleme linki var mı?” sorusunun cevabı da yine bu sayfada paylaşılacaktır.

Temsilcimizin bu zorlu karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmesi durumunda, şehrimiz için büyük bir moral kaynağı olacak. “Kahramanmaraş İstiklalspor tur atlayabilir mi?” sorusunun yanıtı, 90 dakikanın sonunda belli olacak.

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor’a başarılar diliyor, tüm Kahramanmaraş halkını tribün desteği için stada bekliyoruz!