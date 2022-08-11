Bu anlamda KADEM Kahramanmaraş il binasında düzenlenen programda Mutlu Arslantürk ve Ayşe Taşkıran dernek üyeleriyle bir araya gelerek devir teslim törenini gerçekleştirdi.

Programda Daha sonra dernek üyelerine aşure ikram edildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan geçmiş dönem kadem Kahramanmaraş Temsilcisi Mutlu Aslantürk, Ayşe Hanım’a yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Kadının onuruyla yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. KADEM Kahramanmaraş temsilcisi olarak 6 yıllık görev süremde yüzlerce gönüllümüzle birlikte bu yolda çok güzel işler başardık. Çalışmalarıma bundan sonra KADEM’in daimi gönüllüsü olarak devam edeceğim. Ayşe Hanım’a yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KADEM Kahramanmaraş il temsilciliği görevini teslim alan KADEM Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ise emekleri ve desteği için Aslantürk’e teşekkür etti.

“Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” bilinciyle yeryüzündeki tüm insanların onurlu ve güven içinde yaşayacağı bir dünya için mücadele etmek şiarıyla yola çıktığını belirtti. KADEM Kahramanmaraş’ın faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüreceğini belirten Taşkıran ayrıca emekleri ve desteği için Aslantürk’e teşekkürlerini iletti.

AYŞE TAŞKIRAN KİMDİR?

Ayşe Taşkıran, ilk/orta öğretimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi mezunu. Yüksek lisans eğitimini Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri alanında tamamladı. 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak çalışma hayatına devam etmekte. Evli ve 3 çocuk annesi.