Sabah Saatleri Ilık Başlayacak

Perşembe günü Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde hava 24-28°C arasında seyredecek. Nem oranı %75’ten %32’ye kadar düşerken, rüzgar zaman zaman 32 km/sa hıza ulaşacak.

Öğle Saatlerinde Kavurucu Sıcak

Kentte en yüksek sıcaklık 12.00 – 15.00 saatleri arasında görülecek. Hava sıcaklığı 41°C’ye yükselirken, nem oranı yalnızca %9 seviyesinde olacak. Bu durum, kavurucu sıcakların etkisini artıracak.

Öğleden Sonra Sert Rüzgar

15.00 – 18.00 aralığında sıcaklık 34°C’ye düşse de hissedilen sıcaklık 36°C olacak. Bu saatlerde rüzgarın hızı 50 km/sa’ye kadar çıkacak.

Akşam Serinliği ve Artan Nem

Akşam saatlerinde hava 26-27°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranı %75’in üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık 30°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise 26°C ölçülecek.

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji uzmanları, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve özellikle yaşlılar ile çocukların güneşten korunması gerektiğini vurguluyor.