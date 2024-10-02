Bu güzergahın iki yönlü, dar, virajlı, dik eğimli ve yüksek rakıma sahip olması nedeniyle, günlük yaklaşık 10.000 aracın geçiş yaptığı yolda trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, arıza yapan araçlar sebebiyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlemlendi.

Kazaların önlenmesi ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla, Trafik Jandarması Timleri tarafından drone ile trafik denetimi, radar ile hız kontrolü ve özellikle hatalı sollama kuralı başta olmak üzere çeşitli trafik denetimleri yapıldı. Eylül 2024 ayı içerisinde kural ihlali yapan 650 sürücüye toplamda 2.018.966 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, yol güzergahında 2 Trafik Jandarması Timi, 1 motosikletli Trafik Timi ve 2 Asayiş Timi ile gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemini vurguladı. Özellikle araç geçme kuralına ve yol işaretlerine riayet edilmesi gerektiği, trafik yoğunluğu durumunda sabırlı olunmasının kazaları önlemek adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Jandarma, yol kullanıcılarına "Hatalı Geçme, Ölümü Seçme" ve "Bazıları Hızı Seçer, Siz Yaşamayı Seçin" sloganlarıyla dikkat çekerek, güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yaptı. Denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.