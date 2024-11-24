Kahramanmaraş-Kayseri yolunda, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yolda biriken kar ve tipi sebebiyle birçok araç mahsur kaldı. Bölgedeki ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sürücülerden dikkatli olmaları ve yola çıkmadan önce güzergah durumu hakkında bilgi almaları istendi.

Yetkililer, acil durumlar dışında trafiğe çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, kış lastiği ve zincir bulundurmanın zorunlu olduğunu hatırlattı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahların kullanılması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması önerildi.