Kente edebiyat iklimi kazandıran çalışmalar kapsamında, imtiyaz sahipliğini Metin Acıpayam’ın üstlendiği Kırkambar Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı ile okurlarla buluştu.

Alanında uzman birçok yazar ve edebiyatçının katkı sunduğu özel sayıda; çocuk edebiyatının dünü, bugünü ve geleceği ele alınırken, çocukların hayal dünyasına dokunan metinler ve nitelikli içerikler dikkat çekiyor.

Dergide ayrıca çocuk edebiyatına yön veren isimlerle yapılan söyleşiler de geniş yer buluyor.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kırkambar Dergisi İmtiyaz Sahibi Metin Acıpayam, çocuk edebiyatının yalnızca bir tür değil, aynı zamanda bir gelecek inşası olduğuna vurgu yaparak, bu özel sayıyla hem yazarlara hem de okurlara kalıcı bir eser sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Acıpayam, Kahramanmaraş’ın edebiyatla anılan kimliğine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.