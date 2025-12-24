2025 yılı, küresel belirsizliklerin ve ekonomik değişimlerin gölgesinde altının parladığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yıl başında 3.000 TL seviyelerinde olan gram altın, yılı 6.000 TL barajını aşarak kapatırken, yatırımcısına neredeyse %100’e yakın bir kazanç sağladı.

Yatırım araçları arasında "güvenli liman" olma özelliğini yüzyıllardır koruyan altın, 2025 yılında bu unvanını perçinledi. Yıl boyunca süren agresif yükseliş trendi, hem yurt içinde hem de yurt dışında tüm rekorları altüst etti.

Ons Altın Dünya Piyasalarını Salladı

Uluslararası piyasalarda ons altın, 2025 yılı boyunca durdurulamaz bir yükseliş sergiledi. Yıl sonu itibarıyla 4.300 – 4.500 ABD Doları seviyelerine ulaşan ons fiyatı, tarihi zirvesini yeniledi. Bu devasa yükselişin arkasındaki temel nedenler ise şunlar oldu:

Jeopolitik Gerilimler: Dünya genelindeki çatışma riskleri ve belirsizlikler, yatırımcıyı güvenli limana itti.

Merkez Bankalarının Hamleleri: Küresel merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmesi talebi patlattı.

Faiz İndirimleri: Faiz indirim beklentileri ve dolardaki zayıflama, altına olan ilgiyi zirveye taşıdı.

Kahramanmaraş’ta Altın Alışkanlıkları Değişti

Altın ticaretinin kalbinin attığı şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’ta, fiyatlardaki bu astronomik artış tüketici davranışlarını da derinden etkiledi. Gram altının bir yıl içinde değerini ikiye katlaması, vatandaşların hem düğün alışverişlerini hem de uzun vadeli yatırım planlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

Kuyumcular, altının sadece bir süs eşyası değil, enflasyona karşı en güçlü kalkan olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade ediyor.