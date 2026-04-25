Aksu TV’de Gündem: Kahramanmaraş’taki Saldırı

Aksu TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Suna Aşçı’nın hazırlayıp sunduğu “Kahramanmaraş Konuşuyor” programında bu hafta, 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırı detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran olay, programda farklı yönleriyle değerlendirilirken, yaşanan acının şehirde bıraktığı izler ekranlara taşındı.

Vatandaşlar Konuştu: “Bir Daha Yaşanmasın”

Program boyunca mikrofon uzatılan Kahramanmaraşlı vatandaşlar, yaşanan saldırıya ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ortak mesaj ise netti: Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha güçlü önlemler alınmalı.

Kentte oluşan derin üzüntü ve toplumsal hassasiyet, programda yapılan röportajlarla gözler önüne serildi.

Okul Güvenliği Gündemin İlk Sırasında

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de eğitim kurumlarındaki güvenlik uygulamaları oldu. Mevcut sistemler değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yeni tedbirler de masaya yatırıldı.

Vatandaşlar okul güvenliğinin daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Etkiler Değerlendirildi

Saldırının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir travma olduğuna dikkat çekilen programda, ailelerin ve öğrencilerin yaşadığı psikolojik etkiler de ele alındı.

Program, Kahramanmaraş’ın ortak acısını ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.