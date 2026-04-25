Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer’in himayelerinde, Koç Universitesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, yaralı öğrencileri muayene etmek ve sağlık durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

Kipaş Holding’in tahsis ettiği Holding’e ait özel uçakla kente ulaşan Prof. Dr. Solaroğlu, ilk olarak hastanelerde tedavi gören yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Doktorlarla bir araya gelen Prof.Dr. Solaroğlu, yürütülen tedavi süreçlerini yakından inceleyerek mevcut tabloyu değerlendirdi. Ardından hastane odalarında öğrencileri tek tek ziyaret eden deneyimli cerrah, yaralıları muayene etti.

Tedavi sürecine ilişkin gözlemlerini sağlık ekipleriyle paylaşan Prof. Dr. Solaroğlu, sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri de Kahramanmaraş’taki doktorlarla aktararak sürece katkı sundu.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, yaralı öğrenciler için gerekli tüm tıbbi müdahalelerin eksiksiz şekilde uygulandığını ifade etti.

Tedavi sürecinin hassasiyetle devam ettiğini vurgulayan Solaroğlu, bazı yaralıların sağlık durumlarının zaman gerektirdiğine dikkat çekerek sabırlı olunması gerektiğini belirtti.