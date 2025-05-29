Kahramanmaraş MADO Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışmasında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

2025 yılı Şubat ayında başlayan ve Türkiye genelinde 16 farklı bölgeden toplam 413 ekibin katılım sağladığı yarışma, İstanbul’da ikinci kez düzenlendi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada, ülkemizden gelen finalistlerin yanı sıra 7 farklı ülkeden şef adayları da hünerlerini sergiledi.

Bu prestijli organizasyonda Kahramanmaraş’ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden MADO Akdeniz Turizm MTAL öğrencileri, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve yaratıcılıklarıyla jüri üyelerinden tam not alarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Elde edilen bu başarı ile okulumuz, hem Kahramanmaraş’ın adını ulusal düzeyde duyurdu hem de mesleki eğitimde kalite ve uygulama başarısının somut bir örneğini ortaya koymuş oldu. Öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi ve emeği geçen tüm okul idaresini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.