Göreve Geldiği günden bu yana farkındalık yaratan ve Kahramanmaraş Basınının rahat hareket edebilmesi için çaba sarf eden TSYD Kahramanmaraş İl Temsilcisi 2024-2025 Futbol Sezonu içerisinde 7 Süper Lig olmak üzere çok sayıda 1 ve 2 Lig müsabakalarına talepler doğrultusunda Kahramanmaraş Basının müsabakalara taşıdı.

Özellikle Çevre iller Gaziantep, Adana, Osmaniye, Mersin gibi illerde oynanan müsabakalarda Kahramanmaraş basınını taleplerini önce Genel Merkez’e ardından ise o ilin Şube Başkanı ve İl Temsilcileri ile irtibat kurarak Kahramanmaraş basınına stadyumlarda yer açtırdı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantepspor, Adanademirspor, Eyüpspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, İskenderunspor, Osmaniyespor gibi Süper ve Alt Lig takımlarının müsabakalarında Kahramanmaraş medya ekibine stadyum perdesi araladı.

2’li diyaloglar doğrultusunda Talepleri yerine getiren ve Çevre illerdeki Temsilciler ile abi kardeş ilişkisi kuran Kahramanmaraş İl Temsilcisi İlker Yiyen camia içerisinde de sevilen bir Gazeteci olarak dikkatleri çekti.

Final nitelikleri taşıyan müsabakalarda oldukça diğer illerde samimiyeti ile ağırlığını hissettiren Yiyen son olarak Kahramanmaraş’ta profesyonelliğe adımıyla ilk sezonunda 3. Ligden 2. Lige çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor’un Corendon Aırlınes Park Antalya Stadyumunda oynadığı müsabaka öncesi TSYD Şube Başkanlığı ve TSYD Antalya il Temsilciliği tarafından stadyumda tam yetki verilmesi Kahramanmaraş Basını ve Balıkesir Ayvalık Basınını Stadyumda rahat hareket etmesini sağlaması spor kamuoyunda kendisine artı puan kazandırdı.

TSYD Kahramanmaraş temsilcisi İlker Yiyen konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonu Kahramanmaraş için iyi bir sezon oldu. Kahramanmaraş İstiklalspor’un Şampiyonluğu ile taçlandı. Kahramanmaraşspor’un imkansızlıklar içerisindeki önemli mücadelesi ile Ligde kalması da bir şampiyonluk timsalidir. Kahramanmaraş Basınının rahatlığı bizim için önemlidir. Bu işi ciddi anlamda yapan ve Akreditasyon anlamında TSYD tarafından onaylanan meslektaşlarımın her talebine sezon içerisinde karşılık vermeye çalıştım. Tabi zaman zaman Akredite olamayan kişiler tarafında şikayetlerde oldu tabi bunlar mutlaka olacaktır. Belgeler geçerli olduğu için bu konuyu TSYD genel merkez tarafına bırakıyorum. Bizler Kahramanmaraş Basını olarak bizlere sezon boyunca destek veren Özellikle Gaziantep Şube Başkanlığımız bana her konuda yardımcı oldu. Murat Atay Başkanım bir dediğimi 2 etmedi sağ olsun. Diğer İllerde de aynı yaklaşımı gördük. Ben 2’li iletişimle birçok sorunun ortadan kalkacağına inanıyorum. Bizler TSYD paydaşları olarak meslektaşlarımızın her zaman yanında olup taleplere oldukça cevap vermeye çalışacağız. Onlarında bana olan samimiyeti de güvenlerini de boşa çıkarmadığım ve çıkarmamaya da gayret göstermeye devam edeceğim” dedi.