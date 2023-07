Eski Başkan Abdülaziz Aydın'ın Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcılığı görevine seçilmesiyle, ondan boşalan Kahramanmaraş Memur-Sen İl Başkanlığına Mehmet Çetin seçildi.

7 Haziran 2023 Perşembe günü Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 hizmet kolunun Şube Başkanları Memur- Sen İl Başkanını seçmek üzere toplandı.

Toplantının ev sahipliğini ve başkanlığını yapan BEM-BİR-SEN Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci açılışta yaptığı konuşmada; “Memur-Sen özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayan köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana, birlik ve beraberlik içerisinde, bu misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Kahramanmaraş'ta da bugüne kadar mazlumun ve mağdurun yanında, haksızın ve haksızlığın hep karşısında olduk. Bundan dolayı teşkilatımızı gönülden destekleyen ve her daim yanımızda olan tüm hizmet kolu başkanlarımıza ve Memur-Sen üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca iki dönem Memur-Sen İl Başkanlığı görevi yaptıktan sonra Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Abdülaziz Aydın başkanımıza da emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün buradan istişare ve oy birliği ile seçilecek başkanımızın da bayrağı aldığı yerden daha yüksek yerlere taşıyacağından şüphemiz yok. Sonuç ne olursa olsun, bayrağı kim devralırsa alsın, teşkilatımız için, Memur-Sen ailesi için hayırlı olmasını diliyorum.’diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Daha sonra şube başkanları tek tek söz olarak duygu ve düşüncelerini, beklentilerini ve eleştirilerini dile getirdiler.

Yapılan istişareler sonucunda, Eğitim-Bir-Sen’in 14 Şubat 1992 tarihinde eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulduğu, aynı zamanda ülkemizde demokrasinin tabana yayılarak gelişmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına büyük katkıda bulunduğu, Memur-Sen Konfederasyonunun da lokomotifi ve kurucu sendikası olduğu ve Memur-Sen'e bağlı en büyük hizmet kolu olduğu vurgulanarak Memur-Sen il başkanlığının Eğitim-Bir-Sen üzerinden yürütülmesinin daha verimli olacağı kanaatine varıldı. Bütün başkanlar aynı minvalde kanaatini bildirince, Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çetin'in başkan olarak ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi ve bu durum şube başkanlarının ortak imzası ile tutanak altına alınarak Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirildi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı tüm şube başkanlarının ortak kanaati ve oy birliği ile Memur- Sen İl Başkanlığına seçilen Mehmet Çetin, yaptığı teşekkür konuşmasında şunları vurguladı: “Öncelikle teveccühünüzden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Omzumuza büyük bir yük yüklediniz. Bu yükün vebalinin ve sorumluluğunun ağır olduğunun farkındayım. Rabbim bizleri mahcup etmesin. İnşallah sizlerle birlikte Memur-Sen bayrağını en ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Necati Başkanımın da ifade ettiği gibi Memur-Sen özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde ve dünyada cereyan eden her türlü zulüm, insan hakkı ihlali, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı kendini misyon edinmiş ve rıza-i lillah için çalışan bir sivil toplum kuruluşu.

Ülkemizde sendikaların geçmişten beri ideolojik örgütlerin aparatı olarak kullanılması, şiddet olaylarının odağında yer alması, aşırı ideolojik ve siyasi angajman, emekçinin emeğinin örgütsel hedeflere tahvil edilmesi milletin gözünde sendikacılığın değerini düşürmüş, teveccühü azaltmıştı. Sendikaların ideolojik örgütlerin güdümünde hareket etmesi, özellikle bizim camianın sendikal hareketlere karşı soğumasına neden olmuştu. Tam da bu ortamda M. Akif İnan, entelektüel kapasitesiyle, insani tarafıyla, fikirleriyle, toplumsal sorumluluk duygusuyla, sivil toplum anlayışıyla, bir şair ve mütefekkir olarak, aslında Türkiye’deki gelenek çevresinde çok da kendinden beklenmedik bir kararla sendikal bir hareketin kuruluşuna önderlik etti. Memur-Sen’in kuruluşu yolunda ilk adım, 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitim-Bir-Sen’in kurulmasıyla atıldı. Bunu sırasıyla Birlik Haber-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Enerji Bir-Sen, Kamu Büro-Sen, Öz Büro- Sen ve Tok-Sen’ in kuruluşları izledi. Memur Sendikaları Konfederasyonu ise 9 Haziran 1995 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamladı. O günden bu yana da sendikal mecrada büyüyerek varlığını devam ettirmekte. Bu teşkilatın kurulmasına öncülük eden başta eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ve Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’a Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.

Bayrağı bize devreden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcımız Abdülaziz Aydın Başkanıma da emek, gayret ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor ona da yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rabbim bizleri utandırmasın, doğru yoldan ayırmasın. Hep onun rızası üzerine yol yürümeyi nasip eylesin. İsraftan, aşırılıktan, zulümden ve nefsani heva ve heveslerden bizleri muhafaza buyursun.

Bir kez daha beni bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyor; selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Dedi.