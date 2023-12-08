Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli Hatay, Gaziantep, Kilis ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Kahramanmaraş'ta 11, Hatay'da 3, Gaziantep'te 2, Kilis'te ve ve Kayseri'de 1'er şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 24 cep telefonu, 19 sim kart, 1 notebook, 8 hafıza kartı, 4 USB bellek, 1 sikke ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.