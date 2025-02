Seminerin sunuculuğunu Biruni Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Hakan Türker Dulkadiroğlu yaparken Hafız Hacı Ahmet Diri Kuran-ı kerim okudu, dua etti.

İstanbul Yeni Elbistan Derneği Başkanı Mevlüt Yener kısa bir açılış ve selamlama konuşması yaparken asrın felaketi Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Birlikte hep beraber en yakın sürede ayağa kalkacağımıza inancım tam dedi.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sismoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ethem Görgün Kahramanmaraş merkezli depremleri yıkıcı hasarı verdiği kayıpları konuşurken İstanbul da yaşanabilecek olası Marmara depremini sinevizyon da haritalarla anlattı.

İstanbul Depremi en az 7,5 şiddetinde olacak, deprem sismoloji ve tarihlere baktığımızda 2023 yılında olması tahmin ediliyordu. Acil önlem alınmalı. İstanbul da yaşayanlar önlemlerini almak zorunda. Olası bir depremde çok kayıplar yaşayabiliriz, dedi.

İstanbul BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ kurucu rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel bugün burada hemşehrilerimizi anma gününde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi.

Yeni Elbistan Derneği kadrosu çok değerli isimlerden oluşuyor. Güzel işler yapacaklar. Üniversitemizin imkânları projelerine açık olacak dedi.

Yeni Elbistan Derneği güçlü bir yayın kurulu oluşturarak ŞARDAĞI adlı bir dergi çıkardı. Şardağı Dergi’yi Zahittin Diri anlatan kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Programa Elbistan Belediye Başkanı Av. Erkan Gürbüz video mesaj gönderdi.

Seminer de Elbistan Depremi sinevizyon gösterimi yapıldı.

Ak Parti MKYK Üyesi eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal programa katılırken Deprem sabahı Kahramanmaraş’ta yaşanan olayı anlattı.

Bakan Ünal konuşmasında; Hepimizin yüreğinde derin ve büyük yaralar açan ve asla unutmayacağımız 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin ikinci sene-i devriyesinde, yitirdiğimiz tüm deprem şehidi kardeşlerimizin her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Acılarımızı paylaştığımız bu günde ülkemizi her türlü afetten koruması için Allah’a dua ediyoruz dedi. Devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen bölgelerimizde bir an olsun yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız şehrimiz Kahramanmaraş ve ilçelerinin tamamının ayağa kalkması için emekle, alın teriyle, metanetle devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiler. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, dedi.

MARAŞFED Kurucu Genel Başkanı Uğur Yinanç “Elbistan Depremi” adlı kitap takdim etti.

İstanbul Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde, Yeni Elbistan Derneği ve Elbistan Gönül Dostları Platformu tarafından düzenlenen Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yıl Dönümünde Anma Programına Bölgenin birbirinden değerli isimleri de katıldı.

Katılanlar; Genel Cerrahi Profesörü Alper Cihan, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Profesör Nedim Ünal, Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili Fatih Karakuş, Çorlu Hâkimi Mehmet Kalkandelen, spor yazarı Tuncay Kurtuluş, MARAŞFED Kurucu Genel Başkanı ve ELMUHAY Vakfı Başkanı Uğur Yinanç, Elbistan Gönül Dostları Platformu’ndan Ali Mazhar Karpuzoğlu, Hüseyin Bozdoğan, Necip Koca ve Eczacı Sadettin Demircioğlu, yeni MARAŞFED Genel Başkanı Cuma Köse ile birlikte il, ilçe ve mahalle MARAŞFED üyesi dernek başkanları ve 500 hemşehrimiz katıldı.