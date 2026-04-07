Kahramanmaraş Merkezli 8 İlde Eş Zamanlı Baskın
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyona imza attı.
Masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerleri ve şüphelilere ait adreslere yönelik 7 Nisan 2026’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli operasyonlar İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Uşak olmak üzere toplam 8 ilde gerçekleştirildi.
23 Şüpheli Gözaltında, 2 Kişi Firari
Operasyon kapsamında:
- 19’u Türk
- 4’ü yabancı uyruklu
toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.
Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Suç Listesi Dikkat Çekti
Soruşturmanın kapsamı oldukça geniş tutuldu. Şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem başlatıldı:
- Fuhşa teşvik ve aracılık
- Suç örgütü kurma
- Kara para aklama
- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
- Cinsel saldırı
- Uyuşturucu madde bulundurma
716 Milyonluk Para Trafiği Tespit Edildi
Yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 716 milyon 229 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.
Bu kapsamda:
- 25 kişiye ait banka ve kripto hesapları
- 6 konut
- 1 tarla hissesi
- 12 araç
üzerine el koyma işlemi uygulandı.
Silah, Para ve Ziynet Eşyaları Ele Geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi:
- 2 uzun namlulu tüfek
- 8 dolu kartuş
- 234 bin TL, 1.000 dolar, 1.055 euro, 1.000 Tayland bahtı
- Yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerinde ziynet eşyası
- Çok sayıda cinsel içerikli ürün
- Sentetik ilaçlar ve esrar
21 Kadın Koruma Altına Alındı
Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen:
- 7 Türk
- 14 yabancı uyruklu
toplam 21 kadın koruma altına alındı.
Soruşturma Genişleyebilir
Yetkililer, operasyonun sadece başlangıç olabileceğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. Yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.