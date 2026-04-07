Kahramanmaraş Merkezli 8 İlde Eş Zamanlı Baskın

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyona imza attı.

Masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerleri ve şüphelilere ait adreslere yönelik 7 Nisan 2026’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli operasyonlar İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Uşak olmak üzere toplam 8 ilde gerçekleştirildi.

23 Şüpheli Gözaltında, 2 Kişi Firari

Operasyon kapsamında:

19’u Türk

4’ü yabancı uyruklu

toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Suç Listesi Dikkat Çekti

Soruşturmanın kapsamı oldukça geniş tutuldu. Şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem başlatıldı:

Fuhşa teşvik ve aracılık

Suç örgütü kurma

Kara para aklama

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Cinsel saldırı

Uyuşturucu madde bulundurma

716 Milyonluk Para Trafiği Tespit Edildi

Yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 716 milyon 229 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Bu kapsamda:

25 kişiye ait banka ve kripto hesapları

6 konut

1 tarla hissesi

12 araç

üzerine el koyma işlemi uygulandı.

Silah, Para ve Ziynet Eşyaları Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi:

2 uzun namlulu tüfek

8 dolu kartuş

234 bin TL, 1.000 dolar, 1.055 euro, 1.000 Tayland bahtı

Yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerinde ziynet eşyası

Çok sayıda cinsel içerikli ürün

Sentetik ilaçlar ve esrar

21 Kadın Koruma Altına Alındı

Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen:

7 Türk

14 yabancı uyruklu

toplam 21 kadın koruma altına alındı.

Soruşturma Genişleyebilir

Yetkililer, operasyonun sadece başlangıç olabileceğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. Yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.