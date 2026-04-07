Andırın’da Kayıp Alarmı Verildi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre emekli polis memuru Faruk Seringeç, arkadaşlarıyla birlikte HES Barajı Göleti’ne balık tutmaya gitti.

Farklı noktalarda olta atan grup, belirlenen buluşma saatinde yeniden bir araya geldiğinde Seringeç’in ortada olmadığını fark etti.

Arkadaşları Haber Verdi, Ekipler Seferber Oldu

Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada sonuç alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar Cansız Bedenine Ulaştı

Olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, gölette dalış çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucunda Faruk Seringeç’in cansız bedenine ulaşıldı.

Gölete Düştüğü Değerlendiriliyor

İlk değerlendirmelere göre Seringeç’in balık tutarken dengesini kaybederek gölete düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ederken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.