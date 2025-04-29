KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kripto borsalarının sahte sitesini yapan şüphelilerin hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadi ile mağdurların hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri tespit edildi.

Zanlıların mal varlıklarına ve banka hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

