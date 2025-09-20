Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde bulunan Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, baştan sona yenilenerek modern bir eğitim yuvası haline getirildi.

32 derslikli okul binası ile birlikte 2 atölye binası, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden düzenlenerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Modern donanımlarla güçlendirilen eğitim ortamı, hem akademik hem de mesleki alanda gençlerin en verimli şekilde yetişmesini sağlayacak.

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle kapılarını açan okulda, öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı mesleki eğitim de verilecek.

Geniş ve ferah derslikler, modern laboratuvarlar, atölyeler ve sosyal alanlar sayesinde gençler, geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli bir şekilde hazırlanacak.

Yetkililer, yapılan bu yatırımla Kahramanmaraş’ın eğitim vizyonuna yeni bir soluk kazandırıldığını belirterek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ülkenin üretim gücüne katkı sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirmede öncü kurumlar arasında yer alacağını vurguladı.

Veliler ve öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan bu gelişme, aynı zamanda şehrin eğitim altyapısının güçlenmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.