Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin büyük bir ilgi ve coşku ile davullar eşliğinde karşılandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Topbaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Evliya, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve 33 mahallenin kıymetli muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen program, güçlü bir birlik ve istişare ortamına sahne oldu.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada mahallelerin ihtiyaçları doğrudan muhtarların dilinden dinlenirken, sahadaki gerçekler ve beklentiler açık yüreklilikle paylaşıldı.

Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Şahin, “Bu şehirde atılan her adımın merkezinde hemşehrilerimizin sesi var” diyerek, ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekti.

Yerelden genele uzanan hizmet anlayışıyla Kahramanmaraş’ın her köşesine dokunmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, “Muhtarlarımız bizim sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Hep birlikte, el ele vererek şehrimizi daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Geniş katılım ve güçlü mesajların öne çıktığı buluşma, birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlandı.