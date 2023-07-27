Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının Kahramanmaraş Milletvekilleri, kentin sorunlarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Her Şey Kahramanmaraş İçin” notuyla bir araya geldikleri anda çekilen fotoğrafları paylaştı.

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Aksu Haber’e yaptığı açıklamada

“Tabii her şeyden önce belli ki deprem sonrası şehrimizde büyük bir motivasyona sebebiyet vermiş pozitif manada ben bundan mutlu oldum.

Davetinize icabet eden bütün milletvekili arkadaşlarıma iktidar muhalefet fark etmeksizin o arkadaşlarıma kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir birliktelik oldu güzel bir beraberlik oldu ama bizim bir tek derdimiz olmalı bir tek kaygımız olmalı o da Kahramanmaraş’ın bugünkü yaşadıkları üzerinden siyaset yapmak hiçbir katkı sağlamaz.

Tüm bu yaşanılanları sona erdirmek adına sarf edeceğimiz çaba Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırmak adına önemliydi cümlemi biraz uzun tuttum ama bu kısım açıklanması gereken kısımdı. Bizim bir tek derdimiz var hemşerilerimizin yaralarının sarılması. Ne yaptık insanlarımızı kurtarabildiğimiz kadar enkaz altından kurtardık, daha sonra önce çadır, sonra konteyner imkânı sunmaya çalıştık. Sonra kalıcı konutlarla ilgili kent genelinde, kırsalda köy evleri, bunlarla ilgili çalışmalarımızda büyük bir hızla ilerliyor ama bir taraftan da Kahramanmaraş'ımıza gelerek sorunları yerinde dinleyen bakanlarımızın meclis başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcımızın sonuçta bu şehre ne kazandırdıklarını da gördük. Kahramanmaraş'ın milletin vekili olarak seçilmiş, milletin emanetini taşıyan Kahramanmaraş'ın vekilleri olarak sorumluluğu var bu şehrin ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak, esnafı kalıcı işyerlerine yerleştirmek ve onları gittiğimizde ikram ederlerse bir çaylarını kahvelerini bu güzel ortamlarda halini hatırını sormak Yudumlamak bizim derdimiz bu. O gün bir araya gelişimizde buydu. Ayda bir bu bir araya gelişimizi rutine bağlamak anlamında bir arkadaşımızın ev sahipliğinde şehrimiz adına bir araya geleceğiz. İnşallah daim olur. Siyaset kendi ilimizde yapmayı gerektiren bir alan değil. Türkiye de siyaset oldukça geniş isteyen istediği siyaseti istediği yerde yapabilir. Bizim yapacağımız bir tek siyaset var son cümlemde o olsun Kahramanmaraş’ın ihyası ve inşası için çalışacağız” dedi.