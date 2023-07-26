Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan İl Müftüsü Mustafa Tekin, Dinimizce İsrafın Kabul Edilemez Bir Yerinin Olduğunu Söyledi.
Konuşmasının Devamında Tekin, Gelen Yardımların İsraf Edilmemesi Konusunda Uyarıda Bulundu.
Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan İl Müftüsü Mustafa Tekin, Dinimizce İsrafın Kabul Edilemez Bir Yerinin Olduğunu Söyledi.
Konuşmasının Devamında Tekin, Gelen Yardımların İsraf Edilmemesi Konusunda Uyarıda Bulundu.
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