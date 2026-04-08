Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek, kitapla kurdukları bağı güçlendirmek ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, her sınıf düzeyinde belirlenen 5 kitaba yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende, öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarı takdirle karşılandı. Programda yapılan konuşmalarda okumanın bireysel gelişimdeki önemi vurgulanırken, öğrencilerin elde ettiği başarının gelecek adına umut verici olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, programda yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, bu yıl sekiz ayrı kategori altında gerçekleştirilen okuma faaliyetlerine on binlerce öğrencinin katıldığını belirtti. Baydur, çalışmaların öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, “Bu başarıların ortaya çıkması tesadüf değil. Bu, şehrimizin kültürel yapısının bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de teşekkür eden Baydur, programın başarısında emeği geçen tüm eğitimcilere ve okul yöneticilerine şükranlarını sunarak, özellikle öğrencilerin gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu belirtti ve “En çok da bu çabayı gösteren öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.

Dereceye Giren Öğrenciler:

2. Sınıflar

Ayşe Zümra Açıkgöz (MADO Kadriye Kanbur İlkokulu – Onikişubat)

Gülnaz Tatlı (Molla Gürani İlkokulu – Onikişubat)

Yusuf Miraç Şahan (Şehit Fatih Gök İlkokulu – Onikişubat)

3. Sınıflar

Zeynep Miray Çam (Şehit Fatih Gök İlkokulu – Onikişubat)

Sevde İlkutli (Atatürk İlkokulu – Pazarcık)

Elif Cücük (Ali Galip Çalık İlkokulu – Onikişubat)

4. Sınıflar

Kevser Kır (Ertuğrul Gazi İlkokulu – Afşin)

Şevket Yiğit Okumuş (Yıldırım Bayazıt İlkokulu – Onikişubat)

Nazlı Pekin (Yıldırım Bayazıt İlkokulu – Onikişubat)

5. Sınıflar

Hazal Nur Sarıkaya (Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu – Göksun)

Mahmud Sami Arslan (Cumhuriyet Ortaokulu – Afşin)

Kerem Deniz (Elbistan İmam Hatip Ortaokulu – Elbistan)

6. Sınıflar

Kadir Olcar (Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu – Onikişubat)

Zeynep Ela Salman (Yunus Emre Ortaokulu – Onikişubat)

Yusuf Eymen Türkcephe (Aşık Mahsuni Şerif Ortaokulu – Afşin)

7. Sınıflar

Ahmet Burak Solak (Elbistan İmam Hatip Ortaokulu – Elbistan)

Elanur Keçe (Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu – Onikişubat)

Yusuf Talha Yener (Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu – Onikişubat)

Program, ödül takdiminin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi