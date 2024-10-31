Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından kampüste açılan stant, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta, lösemi hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmeler yapılırken, düzenlenen bağış toplama etkinlikleriyle lösemili çocukların tedavilerine destek sağlandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, öğrencilerin lösemi konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bir seminer düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen seminerde, öğrencilere lösemi ve hastalıkla mücadele süreci hakkında önemli bilgiler verildi. Etkinlik, gençlerin farkındalık kazanması ve dayanışma duygusunun pekişmesi adına büyük bir anlam taşıdı.