Yangının çıkmasının ardından bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahaleye 6 itfaiye aracı, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı ve 15 dozer katılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları çalışmaya ara verirken, karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

3 Ev Yandı, 130 Kişi Tahliye Edildi

Yangının etkili olduğu bölgede 3 ev tamamen yanarken, olası can kaybını önlemek için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 130 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangın riski bulunan 18 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5’i hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Vali Ünlüer: "Tüm İmkanlarla Müdahale Ediyoruz"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda belediye ve inşaat firmasına ait araçlar bölgede görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara sevk ettik. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alacağız.”

Soğutma Çalışmaları Gece Boyunca Sürecek

Gece boyunca ekiplerin sahada kalacağı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye gireceği bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.