Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende, görevini Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Yusuf Karartı’dan devralan Cabaroğlu, Karartı’ya kurumda yürüttüğü hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Cabaroğlu, Karartı’ya yeni görev yerinde başarılar diledi.



Kütahya Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yusuf Karartı ise törende yaptığı konuşmada, görevi devralan Fazıl Cabaroğlu’na yeni görevinde başarı temennisinde bulunarak görevin hayırlı olması dileklerini iletti.

Devir teslim töreni, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.