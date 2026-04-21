Kahramanmaraş’ta Yaralar Sarılıyor

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen acı olayın ardından bölgede hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren sahada aktif rol aldı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen çalışmaların kısa vadeli değil, uzun soluklu bir plan çerçevesinde ilerlediğini vurguladı.

“6 Aylık Eylem Planı Hazır”

Bakan Göktaş, bölgede yürütülen çalışmaların sadece ilk müdahale ile sınırlı olmadığını belirterek, “Bu süreç bir günlük değil. Kahramanmaraş için 6 aylık kapsamlı bir eylem planı oluşturduk” dedi.

Plan kapsamında sadece okul çevresi değil; mahalleler, aileler ve olaydan etkilenen tüm kesimler için çok yönlü bir destek mekanizması devreye alındı.

Her Okula Özel Destek Ekibi

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda dikkat çeken en önemli adımlardan biri, her okula özel ekiplerin görevlendirilmesi oldu. Psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve normalleşme aşamaları ayrı ayrı planlanarak uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda uzman ekipler; öğretmenler, öğrenciler ve ailelerle birebir temas kurarak süreci yakından takip ediyor.

102 Personel Sahada, Yüzlerce Aileye Ulaşıldı

Olayın ardından hızlı bir şekilde organize olan ekipler, bölgede yoğun bir saha çalışması gerçekleştirdi.

102 personel aktif olarak görev aldı

Okul çevresindeki 216 hane ziyaret edildi

146 aileyle doğrudan görüşme sağlandı

Yapılan görüşmeler sonucunda 12 haneden çocuklar için psikososyal destek talebi alındı ve gerekli çalışmalar başlatıldı.

Psikososyal Destek Ofisi Kuruluyor

Bakan Göktaş, bölgede kalıcı destek mekanizmalarının da oluşturulacağını belirtti. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta bir “Psikososyal Destek Görüşme Ofisi” kurulması planlanıyor.

Ayrıca benzer durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla 81 il genelinde daha geniş kapsamlı çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Aileler Yalnız Bırakılmıyor

Yaşanan acının ardından hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Bakanlık yetkilileri, sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.