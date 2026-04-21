Dezenformasyona Net Yanıt

İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan olaylara ilişkin kamuoyunda dolaşan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan “yaralılara dair bilgi bulunmadığı” yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Şanlıurfa’da 3, Kahramanmaraş’ta 5 Yaralı

Resmi verilere göre olaylarda yaralanan vatandaşların tedavi süreci devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede:

Şanlıurfa’da 3 kişinin

Kahramanmaraş’ta ise 5 kişinin

sağlık kuruluşlarında tedavi altında olduğu belirtildi.

Yaralıların durumlarının ilgili kurumlar ve sağlık ekipleri tarafından anlık olarak takip edildiği, tedavi süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

“Sadece Resmi Açıklamalara İtibar Edin”

Açıklamada, toplumda panik ve bilgi kirliliğine yol açabilecek asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasının önemine vurgu yaparak, doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının toplumsal huzuru olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bilgi Kirliliğine Karşı Uyarı

Uzmanlar da özellikle kriz anlarında sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin, hem kamu düzenini hem de vatandaşların psikolojisini etkileyebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle yetkililer, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki gelişmelerin tüm yönleriyle izlenmeye devam edildiği belirtilirken, ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiği ve gerekli tüm müdahalelerin yapıldığı bildirildi.