Acının İzleri Okulda Hâlâ Taze

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nda duygusal anlar yaşanıyor. Olayın ardından öğrencilerin sınıflarında kalan eşyaların velilere teslim süreci başlatıldı.

Okula gelen aileler, idareciler eşliğinde sınıflara girerek çocuklarına ait çanta, mont ve kişisel eşyaları teslim alıyor.

Veliler Gözyaşlarına Hâkim Olamadı

Okul bahçesinde ve koridorlarında yaşanan anlar, olayın etkisinin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı veliler, çocuklarına ait eşyaları alırken duygusal anlar yaşadı.

Sessizlik içinde gerçekleşen teslim sürecinde, hem ailelerin hem de okul yönetiminin büyük bir hassasiyetle hareket ettiği görüldü.

Okul Kapısı Anma Alanına Dönüştü

Olayın ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nun giriş kapısı, vatandaşların oluşturduğu bir anma noktasına dönüştü.

Okul önüne gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için karanfiller bırakarak dualar etti. Kapıya bırakılan notlar ve yazılan mesajlar ise yaşanan acının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.