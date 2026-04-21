Acının İzleri Okulda Hâlâ Taze

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nda duygusal anlar yaşanıyor. Olayın ardından öğrencilerin sınıflarında kalan eşyaların velilere teslim süreci başlatıldı.

Okula gelen aileler, idareciler eşliğinde sınıflara girerek çocuklarına ait çanta, mont ve kişisel eşyaları teslim alıyor.

Ekran Görüntüsü 2026 04 21 130855

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa İçin Resmi Açıklama: “Yaralı Yok” İddiaları Yalanlandı
İçeriği Görüntüle

Veliler Gözyaşlarına Hâkim Olamadı

Okul bahçesinde ve koridorlarında yaşanan anlar, olayın etkisinin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı veliler, çocuklarına ait eşyaları alırken duygusal anlar yaşadı.

Sessizlik içinde gerçekleşen teslim sürecinde, hem ailelerin hem de okul yönetiminin büyük bir hassasiyetle hareket ettiği görüldü.

Ekran Görüntüsü 2026 04 21 130906

Okul Kapısı Anma Alanına Dönüştü

Olayın ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nun giriş kapısı, vatandaşların oluşturduğu bir anma noktasına dönüştü.

Okul önüne gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için karanfiller bırakarak dualar etti. Kapıya bırakılan notlar ve yazılan mesajlar ise yaşanan acının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Ekran Görüntüsü 2026 04 21 130812