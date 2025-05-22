Hastane yönetimi adına konuşan BAŞHEKİM YARDIMCISI DOÇ. DR. ERKAN EFE, olaydan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek, şiddete karşı toplumsal mücadelenin önemine dikkat çekti.

Açıklamaya Kahramanmaraş Barosu Başkan Yardımcısı Av. Şeyma Aytemiz Arslantürk, Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer ve Kadın Platformu Başkanı Zeynep Arıkan da katıldı.

Av. Arslantürk, “Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir mesele değil, toplumsal bir yaradır. Bu sürecin hukuki olarak takipçisi olacağız” dedi.

Şube Başkanı Mehmet Özer ise sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Artık yeter. Çalışanlarımızın can güvenliği için caydırıcı önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kadın Platformu Başkanı Zeynep Arıkan da yaptığı konuşmada, “Bir kadının daha hayatının elinden alınmasına sessiz kalmayacağız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.