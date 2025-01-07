Son olarak Suriye'deki PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde olduğu tespit edilen Engizek'in ölümü, örgütün üst kademesine büyük darbe vurdu.

1955 Kahramanmaraş Pazarcık doğumlu olan Hüseyin Engizek, 1976 yılında PKK'ya katıldı. PKK'nın önemli isimlerinden biri haline gelen Engizek, 1979'da Lübnan'a geçtikten sonra, 1981'de Türkiye'ye gelen ilk terörist oldu.

Örgüt içinde uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yapan azılı katil PKK'nın lider kadrosuyla yakın ilişkiler kurdu. PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olarak, örgütün elebaşılarından Duran Kalkan'la yakın bir ilişkisi olduğu biliniyor