Gençlik Spor’un bünyesi altında boks müsabakalarına hazırlık yapan sporcuları yerinde ziyaret eden Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz, sporcunun ve sporcularının her zaman yanında olduğunu dile getirerek, "Gençlik Spor'un bünyesi altında birçok spor dallarımız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de boks. Ben göreve başladığımda malumunuz boks çalışmalarımız, Onikişubat stadının orada yapılıyordu. Yıkım kararı gelince biz bir yer arayışına girdik. Bu salonda bir boks salonu yoktu. Üstteki fuaye alanla ilgili görüşmeler yaptık. Gerekli çalışmaları yapıp burayı güzel bir boks salonuna dönüştürdük. Böyle çok da güzel oldu. Şu an burada 120'nin üzerinde dokuz yaşından itibaren çocuklarımız, gençlerimiz uzman antrenör öncülüğünde antrenmanlarına başladılar. Müsabakalara hazırlanıyorlar ve inanıyorum ki işlerinde çok gayretli çocuklar var. ilimizi belki de ülkemizi uluslararası arenada da temsil edecek başarılı boksörlerin bu salondan çıkacağını ümit ediyorum” dedi.

"BU KONFORDA SALON NEREDEYSE YOK GİBİ BU CİVARDA"

Boz, açıklamasının devamında: "Çünkü bu konforda salon neredeyse yok gibi bu civarda. Biz güzel bir salon oluşturduk. daha iyisine layık mı? Tabii ki layık. Çünkü milli takımlar kamp eğitim merkezimiz var tam yanı başımızda. Burayı açtığımız zaman milli takımlar kampa gelecek. İnşallah onların etrafında da antrenman salonları oluşturduğumuz zaman burası çok amaçlı, çok daha güzel bir noktaya gelecek. Boks noktasında ilk buraya o stadın altındaki ortam çok kötü bir ortamdı daha nezih, daha güzel, ferah bir ortam oldu. Bununla mukabil de sayıları arttı. Ki en çok işte şehre biraz uzak diye eleştirenler oldu. Ona rağmen şu an yüz yirminin üzerinde gencimiz, çocuğumuz, velisiyle birlikte buraya geliyor. Bu güzel bir rakam. Ve daha da artacak. Bu arada Antrenör sayımızda arttı. Şuan dışarıdan antrenör görevlendirebiliyoruz. EYS üzerinden şartları taşıyan antrenör belgesi olanlar. Yeter ki talep olsun. Çocuklarımız gelsin buraya. Bu alanda yetiştirmek istesinler kendilerini. Antrenör arkadaşlarımız da bu çocuk da boksa yatkınlık var. Cevher var dediği vakit, çocuklarımızın hepsiyle ilgili elimizden gelen çabayı sarf edip Antrenörlerimizle birlikte gereken özveriyi gösteriyoruz."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN YANİ BURAYA BİR OTOBÜS DURAĞI VERİLMESİ YÖNÜNDE BİR TALEBİMİZ OLDU. BİZ BU TALEBİ YAPTIK"

Spor salonunun şehre biraz uzak olması yönünde Müdür Boz, şunları kaydetti: "Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemizden yani buraya bir otobüs durağı verilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Biz bu talebi yaptık. Belediyemiz inşallah bu noktada bize destek vereceğine de inanıyorum . Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Başkanımız bu güne kadar herkese olduğu gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze de gereken desteği sağlamıştır. Zaten kurumun Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir isteği veya bir talebi bulunduğunda, gereken desteği sağlıyor. Mesela, yurtlarımızda sabahları ring istedik. Sağladılar, temin ettiler. Bu noktada bir çalışmamız var. İnşallah bu çalışmamız çok yakın zamanda neticelendirilir. Şuana kadar bununla ilgili çok ciddi bir talep oluştu. Bu talepler artık arttı. Çünkü biz bu tesisi canlandırırken hiç sporcu yokken buraya belediye servis koyma ihtimali beklenemez. Önce bir talep oluşması lazım. Burada hafta sonu fabrika voleybol var. Her gün yüzün üzerinde sporcu çocuklarımız oraya geliyor. Onun dışında antrenmanlara gelenler var. Basketbolda, Voleybolda, Hentbolda ve Bisikletçilerimiz dahi buraya geliyor. Civardaki futbol sahalarımız var amatör kulüplerimiz oraya geliyor. Antrenmanlarına ve maçlarına burası artık bir devridaimin olduğu sirkülasyonun olduğu bir tesis haline geldi. Bu noktadan sonra da bize büyükşehir belediyemizin buradan gelen ring otobüslerin duraktan bu tarafa bir ring yapıp geçmesini sağladığı vakit buranın ulaşım sorunu da geç saatler için söylüyorum. Gündüz vakitte yürünebilir belki yedi yüz metre ama geç saatlerde çocuklar eğer velisi yoksa onlar için bir tehlike arz edebilir. Belirli saatlerde ring döndüğü vakit bu sorun da hallolur. Bununla ilgili biz taleplerimizi de yaptık. İnşallah en kısa zamanda belediyemiz tarafından neticelendirileceği kanaatindeyim."

"ÇOCUKLAR KENDİLERİNE İNANIP GÜVENİRSE, ORTAYA BAŞARI DA GELİR ŞAMPİYONLUKTA"

Son olarak Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz, Spor salonunda yapılan çalışmalar noktasında burada bizim sporcu antrenörlerimiz elinden gelen özveriyi gösteriyor. Ellerinden geldiği kadar. Ben eğer gençlerimiz bu antrenmanlarını aksatmaz. O periyodikte devam ederlerse bu şehrin evlatları gittiği her turnuvada dereceyi elde eder diye düşünüyorum. Inşallah. Cesur ve yetenekli gençleri var bu şehrin. yeter ki antrenmanlarını aksatmasınlar. Antrenörlerimiz de onların o şampiyonalarda derece elde etmelerini temin edecek özveriyi gösterdikten sonra başarı gelir diye ümit ediyorum. Önümüzdeki turnuvalara gidecek gençlere başarılar diliyorum. Ben ümitliyim. Yeter ki çalışmalar devam etsin. Antrenör arkadaşlar da bu noktada ben telkinlerde de bulunuyorum. Her biriyle bireysel ilgilendikten sonra başarı gelmeyecek diye bir şey yok. Çocuklar kendilerine inanıp güvenirse, ortaya başarı da gelir şampiyonlukta. Ben şimdiden kendi dallarında ve boks dalında müsabakalara hazırlanan ve onları bu konuda çalıştıran bütün Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde ifade etti.

TAYYAR TÜRKOĞLU; "DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA HAZIRLANIYOR"

Üniversiteler arası Türkiye 2. olan Muhammet Tayyar Türkoğlu, Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri öncülüğünde, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek olan Üniversiteler arası Dünya Boks Şampiyonu Turnuvasına hazırlanıyor.

Bu yıl, Türkiye'de yapılacak. Yapılacak olan turnuvada Türkiye ikincisi Muhammed Tayyar Türkoğlu, Antrenörlerimiz öncülüğünde Eylül ayında Samsun'da yapılacak olan Üniversiteler arası Dünya Boks şampiyonalığına hazırlandığını belirterek şunları aktardı: "Daha önce Üniversiteler arası yapılan Boks Müsabakasında Türkiye Şampiyonası'nda, Balıkesir'de ikinci oldum. Türkiye ikincisi olduğum için, Üniversiteler arası Dünya Boks Şampiyonası Turnuvasına girmeye hak kazandım. Dünya Şampiyonası da bu sene kendi ülkemizde yapılacak. Samsun'da on sekiz Eylül'de gerçekleşecek. Şu anda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bizlere sunmuş olduğu bu salonda Hocalarımın öncülüğünde maç'a hazırlanıyorum. Turnuvaya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adına katılacağım. Daha önceleri antrenman yaptığımız spor salonu ile şuan ki, spor salonu arasında siyahla, beyaz arası kadar çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Bizlere burada antrenmanlarımızda çalışma imkanı sunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, bizleri müsabakalara hazırlayan antrenörlerimize hocalarımıza çok çok teşekkür ederim."

"BAŞARININ SONU YOKTUR"

Yani başarının sonu yoktur diyen Tayyar Türkoğlu, "Başaran insan, kazanan insan, çalışan insan Her zaman kendini daha üste taşımayı ister. Ha ben de yıllardır çalıştım. Sağ olsun Ömer Köse hocam ve Kahramanmaraş Boks spor dalında İl Temsilcisi Babam Bekir Türkoğlu ile birlikte beni idmanlara hazırlayarak, bugüne kadar yaptığım çalışmalarda güzel bir başarı sağladığımızı düşünüyorum. çıktığım bu yolda her zaman başarılı olmayı ve başarı üstüne başarılar getirmenin heyecanı içerisinde azimle yürümeye devam ettim. Tabi burada gelen başarının temelinde Babam ve Ömer hocam var. Tek başına gelen bir başarı değil. Balıkesir'in üzerine dünya şampiyonasına girmeyi kazanmam Boks dalında Kahramanmaraş için de bir ilk olacağı için buda beni oldukça heyecanlandırıyor. Ben de inşallah elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu turnuva da memleketim adına hocalarımın ve Babamın da yüzünü kara çıkartmadan, inşallah altın madalyayla döneceğimizin ümidi içerisindeyim."dedi.

KADİR GEMCİ, "ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYALAR ALDIK"

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Onikişubat İlçe Müdür Kadir Gemci, "Bayanlar boksör takımıyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaların olimpiyatlardan sonra boks branşında kadınlarda iyi başarılar elde ettik."

Gemci; "Altın madalyalar aldık. Gümüş madalyalar aldık. Bu halkımızın büyük bir ilgi odak noktası oldu. Gelen başarıların devamında ise biz hızlıca, öncelikle merkez spor kompleksimize boks ringini kurduk. Çünkü boks spor salonumuz Onikişubat stadyumunun altındaydı. Şartları çok iyi değildi. Biz merkez spor kompleksinde sıfırdan boks antrenman salonu yaparak böylece küçük ve büyük ringi de kurduk. Geçmişe baktığımızda o dönemlerdeki tesis, antrenör, malzeme ihtiyaçlarıyla bugünü kıyasladığımızda şimdikinin arasında dağlar kadar fark var. Gençlik dönemimizde yaklaşık yirmi, yirmi beş yıl, otuz yıl önce spor yapardık. Ayakkabı bulamazdık, tişört bulamazdık. Salonlara giremezdik. Çünkü bir tane salon olurdu. Bir şehir oradaydı. Fakat bugün maşallah diyelim Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle birçok bölgemizde tesisler oluştu, antrenman salonları oluşuyor ve biz köylere, kentlere kadar, ilçelere kadar gidip sporcu tarıyoruz. Sporcu taraması yapıyoruz. Sporcuyu teşvik ediyoruz. Özel olarak ilgileniyoruz. Aynı şekilde antrenör de şehirde üç tane, beş tane belli bir antrenör olurdu. Fakat bugün her branşta üç yada beş tane antrenör var. Her branşta boksta da olduğu gibi bir bayan antrenörümüz atandı. Haricen biz eski milli sporcu olan bir arkadaşımızı EYS'den görevlendirdik. Müdür Bey'in söylediği gibi. antrenör konusunda psikolog diyetisyen, fizyoterapist gibi hususlarda da ülkemiz çok gelişti. Görüldüğü kadarıyla çok güzel bir çalışmalar var burada. Artı çocukları üniversiteye hazırlık çalışmaları da burada. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize de tabii. Onlara da imkan dahilinde Fırsat veriyoruz” diye konuştu.