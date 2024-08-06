6 Şubatta meydana gelen asrın felaketinden etkilenen illerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmıştı.

Böylece depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti.

Ancak bu ay sonu sona erecek mücbir sebep halinin uzatılması için Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini henüz yaşam faaliyetlerin normale dönmediğini vurgulayarak, mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Aksu Habere konuşan Kalın, mücbir sebep halinin 28 Şubat 2025’e kadar uzatılmasını ve beyan-bildirimler için 31 Mayıs 2025’e kadar 3 aylık ek süre verilmesinin uygun olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, esnaf ve sanayi kuruluşlarının vergileri ile SGK primlerinin 30 Haziran 2025’e kadar faizsiz taksitlendirilmesi, BAĞ-KUR prim tahakkuklarının iptali ve işverenlere SGK prim ve vergisel avantajlar sağlanması gerektiğini vurguladı.