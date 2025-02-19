Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ankara’da yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında, şehrin spor ve sosyal donatı alanındaki yatırımlarını ele aldı. Başkan Görgel, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Kahramanmaraş’ı sporun her alanında güçlü bir şehir haline getirme hedeflerine yönelik önemli projeler değerlendirildi.

Başkan Görgel, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ı sporun her alanında güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, şehrimize kazandıracağımız önemli yatırımları değerlendirdik” dedi. Başkan Görgel, özellikle Ebrar Sitesi ve bölgedeki yeni konut alanlarının sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin birçok dalda spor ve oyun alanlarının yer alacağı geniş kapsamlı bir spor vadisine dönüştürüleceğini duyurdu.

Millet Bahçesi’nin bulunduğu alanın yaklaşık 100 dönüm olduğunu belirten Başkan Görgel, “Projemizle hem depremde geçici barınma merkezi olarak hizmet veren Millet Bahçemizde oluşan hasarı giderecek hem de bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatıya sahip önemli bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu projeler, Kahramanmaraş’ın spor ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirmeyi hedefleyerek, şehrin geleceğine yönelik atılan önemli adımlar arasında yer alıyor. Başkan Görgel ve ekibi, yapılan bu yatırımlarla Kahramanmaraş’ı hem spor alanında hem de sosyal donatı bakımından daha donanımlı bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.