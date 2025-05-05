KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente yapılacak 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun protokolü, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlüer, stadyumun, yaşayan stat olarak tasarlandığını, birçok spor dalı ve sosyal etkinlilerde Kahramanmaraş'a ve vatandaşlara hizmet edeceğini belirtti.

Statta bulunacak tesislerle ilgili bilgi veren Ünlüer, "İçerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, protokol fuayesi ve dinlenme salonları, basın fuayesi, çalışma salonları, basın toplantı odası, canlı yayın odası ve teknik hacimler, 10 loca, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, teknik hacimler, iş yerleri ile mescitler yer alacak. Kahramanmaraş'a değer katacak bu önemli yatırımın, şehrimize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.