Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2024-2025 akademik yılı açılış töreni, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Gemenicia Çok Sesli Koro’nun dinletisiyle müzik dolu anlar yaşandı.

Açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, üniversitenin akademik hedefleri, yenilikçi projeleri ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarına dair bilgi verdi.

Rektör Yasım’ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer protokol üyeleri, alanlarında başarı gösteren akademisyenlere başarı belgelerini takdim ettiler.

Program, profesör unvanı alan akademisyenler için düzenlenen biniş giyme töreni ve belge takdimi ile sona erdi.

Törene katılan akademisyenler, öğrenciler ve protokol üyeleri, yeni akademik yılın KSÜ ailesine başarı ve yenilikler getirmesi temennisiyle programdan ayrıldı.